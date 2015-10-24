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Сток Сити - Уотфорд
Сток Сити - Уотфорд: обзор матча 24 октября 2015
Сток Сити
24.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Уотфорд
43'
Т. Дини
69'
А. Абди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Уотфорд
Желтая карточка
Ч. Адам
90'
89'
Желтая карточка
О. Игало
Желтая карточка
Э. Питерс
89'
89'
Замена
А. Гедиура
️️️️
О. Игало
78'
Замена
В. Бехрами
️️️️
А. Абди
Желтая карточка
Г. Уилэн
77'
69'
ГОЛ! 0:2!
А. Абди
Пас отдал
О. Игало
66'
Замена
Х. Карлос Паредес
️️️️
И. Анья
Замена
П. Крауч
️️️️
Хоселу
61'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Д. Шакири
60'
43'
ГОЛ! 0:1!
Т. Дини
Пас отдал
О. Игало
Замена
М. Уилсон
️️️️
Д. Кэмерон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-2-1-3
1
Батлэнд
33
Питерс
5
Кэмерон
2
Вольшайд
8
Джонсон
16
Адам
12
Уилэн
10
Шакири
13
Хоселу
7
Арнаутович
9
Кркич
4-1-3-2
1
Гомес
12
Ньом
20
Кэткарт
15
Аке
3
Бритос
6
Капу
22
Абди
21
Анья
26
Уотсон
9
Игало
14
Дини
5
Кэмерон
36
Уилсон
36
Уилсон
5
Кэмерон
13
Хоселу
15
Крауч
15
Крауч
13
Хоселу
10
Шакири
19
Уолтерс
19
Уолтерс
10
Шакири
21
Анья
44
Паредес
44
Паредес
21
Анья
9
Игало
6
Гедиура
6
Гедиура
9
Игало
22
Абди
85
Бехрами
85
Бехрами
22
Абди
Остались в запасе
Сток Сити
Уотфорд
24
Шей Гивен
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Сток Сити - Уотфорд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Британния Стэдиум
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