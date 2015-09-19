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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Бромвич
Астон Вилла - Вест Бромвич: обзор матча 19 сентября 2015
Астон Вилла
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
39'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Бромвич
90'
+5
Замена
Й. Ольссон
️️️️
Д. МакКлин
90'
+1
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Ж. Амави
82'
Замена
Ж. Верету
️️️️
К. Санчес
82'
78'
Желтая карточка
К. Якоб
Замена
Л. Бакуна
️️️️
К. Хиль
76'
67'
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Бераино
Желтая карточка
К. Хиль
62'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
С. Синклейр
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
С. Бераино
Пас отдал
Д. Моррисон
34'
Желтая карточка
Д. Моррисон
21'
Желтая карточка
К. Брант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
12
Джо Коул
АП
39
Руди Жестеде
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гьюзан
23
Амави
21
Хаттон
15
Лескотт
4
Ричардс
8
Вествуд
10
Хиль
7
Синклейр
15
Санчес
10
Грилиш
11
Агбонлахор
3-5-2
13
Майхилл
15
Доусон
36
Маколи
35
Эванс
22
Якоб
7
Моррисон
24
Флетчер
11
Брант
16
МакКлин
23
Рондон
38
Бераино
10
Хиль
10
Бакуна
10
Бакуна
10
Хиль
15
Санчес
17
Верету
17
Верету
15
Санчес
7
Синклейр
39
Жестеде
39
Жестеде
7
Синклейр
16
МакКлин
13
Ольссон
13
Ольссон
16
МакКлин
38
Бераино
8
Гарднер
8
Гарднер
38
Бераино
23
Рондон
17
Ламберт
17
Ламберт
23
Рондон
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Бромвич
31
Марк Банн
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Астон Вилла - Вест Бромвич
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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