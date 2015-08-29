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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Сандерленд
Астон Вилла - Сандерленд: обзор матча 29 августа 2015
Астон Вилла
29.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
11'
С. Синклейр (П)
41'
С. Синклейр
8'
Я. М'Вила
52'
Д. Ленс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сандерленд
90'
Желтая карточка
К. Пантилимон
Желтая карточка
К. Хиль
79'
77'
Замена
С. Ларссон
️️️️
Д. Ленс
Замена
К. Хиль
️️️️
Л. Бакуна
68'
52'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ленс
Пас отдал
О. Тойвонен
46'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Грэм
46'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Л. Каттермол
ГОЛ! 2:1!
С. Синклейр
Пас отдал
Ж. Амави
41'
Желтая карточка
К. Кларк
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Синклейр
11'
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. М'Вила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Леандро Бакуна
ОП
39
Руди Жестеде
ПВ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-3-2-1
1
Гьюзан
23
Амави
4
Ричардс
26
Кларк
21
Хаттон
8
Вествуд
5
Гуйе
10
Бакуна
15
Санчес
39
Жестеде
7
Синклейр
4-1-3-2
25
Пантилимон
16
О'Ши
2
Джонс
4
Кабуль
15
ван Анхолт
6
М'Вила
6
Родуэлл
17
Ленс
6
Каттермол
9
Дефо
12
Грэм
10
Бакуна
10
Хиль
10
Хиль
10
Бакуна
6
Каттермол
11
Тойвонен
11
Тойвонен
6
Каттермол
17
Ленс
7
Ларссон
7
Ларссон
17
Ленс
12
Грэм
26
Флетчер
26
Флетчер
12
Грэм
Остались в запасе
Астон Вилла
Сандерленд
31
Марк Банн
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Линден Гуч
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Линден Гуч
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Астон Вилла - Сандерленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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