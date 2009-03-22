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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сиена
Фиорентина - Сиена: обзор матча 22 марта 2009
Фиорентина
22.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Сиена
72'
А. Муту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сиена
Замена
М. Фрик
️️️️
А. Геззаль
Замена
Э. Калайо
️️️️
Х. Харджа
ГОЛ! 1:0!
А. Муту
Замена
Э. Бонаццоли
️️️️
А. Джилардино
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
М. Гобби
️️️️
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Г. Брандау
Желтая карточка
Д. Комотто
Желтая карточка
А. Гамберини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
12
Адриан Муту
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Сиена
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4
Марио Фрик
ЦФ
3-1-3-2
1
Фрей
3
Кролдруп
5
Гамберини
16
Комотто
30
Мело
11
Варгас
18
Монтоливо
8
Кузманович
19
Джилардино
12
Муту
3-5-2
23
Курчи
28
Брандау
90
Портанова
36
Дель Гроссо
8
Вергассола
14
Галлоппа
13
Харджа
5
Кодря
18
Суньига
5
Геззаль
7
Маккароне
19
Джилардино
32
Бонаццоли
32
Бонаццоли
19
Джилардино
18
Монтоливо
18
Гобби
18
Гобби
18
Монтоливо
Йоргенсен
9
Йоветич
9
Йоветич
Йоргенсен
13
Харджа
16
Калайо
16
Калайо
13
Харджа
5
Геззаль
4
Фрик
4
Фрик
5
Геззаль
Остались в запасе
Фиорентина
Сиена
30
Марко Сторари
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
Остались в запасе
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Фиорентина - Сиена
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Артемио Франки
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