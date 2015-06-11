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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Таджикистан - Иордания
Таджикистан - Иордания: обзор матча 11 июня 2015
Таджикистан
11.06.2015, четверг, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 1 тур
1 : 3
Завершен
Иордания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Таджикистан - Иордания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
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28.09.2026
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1 : 0
23.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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05.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
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