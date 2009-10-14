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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Австрия
Франция - Австрия: обзор матча 14 октября 2009
Франция
14.10.2009, среда, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 7, 11 тур
3 : 1
Завершен
Австрия
19'
К. Бензема
28'
Т. Анри (П)
67'
А. Жиньяк
48'
М. Янко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Австрия
Замена
Д. Алаба
️️️️
К. Фукс
Замена
Б. Гомис
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 3:1!
А. Жиньяк
Травма
Ф. Малуда
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Т. Анри
ГОЛ! 2:1!
М. Янко
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Ш. Майерхофер
Замена
К. Гратцей
️️️️
Х. Пайер
Желтая карточка
В. Кавлак
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Анри
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
С. Гову
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
2
Род Фанни
ПЗ
15
Флоран Малуда
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
18
Алу Диарра
ЦП
10
Сидней Гову
ПП
12
Тьерри Анри
(К)
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Австрия
1
Хельге Пайер
ВР
5
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Юрген Паточка
ЦЗ
16
Пауль Шарнер
(К)
ПЗ
22
Якоб Яншер
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
6
Ясин Пехливан
ЦП
0
Вели Кавлак
ПП
11
Штефан Майерхофер
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Карел Брюкнер
Франция
16
Стив Манданда
ВР
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Вильям Галлас
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
14
Жереми Тулалан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Австрия
0
Кристиан Гратцей
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
14
Кристофер Драцан
ЦП
18
Экрем Даг
ЦП
7
Роман Валлнер
ЦФ
9
Эрвин Хоффер
ЦФ
8
Даниэль Байхлер
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
22
Клиши
4
Эскюде
17
Скиллачи
2
Фанни
15
Малуда
17
Сиссоко
18
Диарра
10
Гову
19
Бензема
12
Анри
4-1-3-2
1
Пайер
16
Шарнер
3
Драгович
4
Паточка
5
Фукс
14
Баумгартлингер
0
Кавлак
6
Пехливан
22
Яншер
21
Янко
11
Майерхофер
19
Бензема
18
Гомис
18
Гомис
19
Бензема
12
Анри
10
Жиньяк
10
Жиньяк
12
Анри
1
Пайер
0
Гратцей
0
Гратцей
1
Пайер
5
Фукс
8
Алаба
8
Алаба
5
Фукс
11
Майерхофер
9
Хоффер
9
Хоффер
11
Майерхофер
Остались в запасе
Франция
Австрия
16
Стив Манданда
ВР
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Вильям Галлас
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
14
Жереми Тулалан
ЦП
Главный тренер
Раймон Доменек
14
Кристофер Драцан
ЦП
18
Экрем Даг
ЦП
7
Роман Валлнер
ЦФ
8
Даниэль Байхлер
ЦФ
Главный тренер
Карел Брюкнер
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Вильям Галлас
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
14
Жереми Тулалан
ЦП
Остались в запасе
14
Кристофер Драцан
ЦП
18
Экрем Даг
ЦП
7
Роман Валлнер
ЦФ
8
Даниэль Байхлер
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Карел Брюкнер
Статистика матча Франция - Австрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Стад де Франс
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