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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Эмелек - Тигрес УАНЛ
Эмелек - Тигрес УАНЛ: обзор матча 20 мая 2015
Эмелек
20.05.2015, среда, 04:00
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Тигрес УАНЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эмелек - Тигрес УАНЛ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
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0 : 2
31.10.2026
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0 : 1
25.10.2026
Гуаякиль Сити
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Леонес
1 : 3
18.10.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
11.10.2026
Эмелек
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
- : -
22.11.2026
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08.11.2026
Крус Асуль
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