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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Израиль
Швейцария - Израиль: обзор матча 14 октября 2009
Швейцария
14.10.2009, среда, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 2, 10 тур
0 : 0
Завершен
Израиль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Израиль
Замена
️️️️
Э. Барда
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
А. Фрай
️️️️
Э. Дердийок
Замена
И. Шехтер
️️️️
Р. Колаутти
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Желтая карточка
Й. Цив
Вторая желтая
А. Ядин
Желтая карточка
Г. Инлер
Желтая карточка
А. Ядин
Желтая карточка
М. Падалино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
13
Стефан Грихтинг
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
16
Желсон Фернандес
ЛП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
10
Блез Нкуфо
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
0
Йоав Цив
ЛЗ
0
Ави Штроль
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Клеми Шабан
ПЗ
0
Йосси Бенаюн
ЛП
0
Авихай Ядин
ЦП
16
Тамир Кохен
ЦП
7
Бирам Каял
ПП
0
Роберто Колаутти
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Дрор Каштан
Швейцария
21
Джонни Леони
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Бенджамин Хуггель
ЦП
15
Хакан Якин
ЦФ
9
Александр Фрай
ЦФ
Израиль
0
Нир Давидович
ВР
0
Дин Мори
ЦЗ
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Юваль Шпунгин
ЦП
0
Амит Бен Шушан
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
4-4-2
12
Вельфли
17
Шпихер
13
Грихтинг
0
Сендерос
2
Лихтштайнер
16
Фернандес
7
Барнетта
8
Инлер
14
Падалино
19
Дердийок
10
Нкуфо
4-4-2
0
Ават
0
Шабан
0
Штроль
3
Бен-Хаим
0
Цив
7
Каял
0
Ядин
16
Кохен
0
Бенаюн
10
Барда
0
Колаутти
19
Дердийок
9
Фрай
9
Фрай
19
Дердийок
0
Колаутти
11
Шехтер
11
Шехтер
0
Колаутти
Остались в запасе
Швейцария
Израиль
21
Джонни Леони
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Бенджамин Хуггель
ЦП
15
Хакан Якин
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
0
Дин Мори
ЦЗ
0
Амит Бен Шушан
ЦФ
0
Нир Давидович
ВР
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Юваль Шпунгин
ЦП
Главный тренер
Дрор Каштан
Остались в запасе
21
Джонни Леони
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Бенджамин Хуггель
ЦП
15
Хакан Якин
ЦФ
Остались в запасе
0
Дин Мори
ЦЗ
0
Амит Бен Шушан
ЦФ
0
Нир Давидович
ВР
0
Декель Кейнан
ЦЗ
0
Юваль Шпунгин
ЦП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Дрор Каштан
Статистика матча Швейцария - Израиль
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Информация о матче
Стадион:
Тедди
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 21:55 (прямая)
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