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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Польша
Чехия - Польша: обзор матча 10 октября 2009
Чехия
10.10.2009, суббота, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 3, 9 тур
2 : 0
Завершен
Польша
51'
Т. Нецид
73'
Я. Плашил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Польша
Желтая карточка
Т. Нецид
Замена
И. Штайнер
️️️️
Д. Пудил
Замена
Д. Янчик
️️️️
К. Гросицки
Замена
Д. Яролим
️️️️
Т. Росицки
ГОЛ! 2:0!
Я. Плашил
Пас отдал
З. Поспех
Замена
С. Пешко
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Р. Левандовски
️️️️
И. Йелень
Желтая карточка
А. Гловацки
ГОЛ! 1:0!
Т. Нецид
Пас отдал
Т. Росицки
Желтая карточка
М. Ивански
Замена
Т. Нецид
️️️️
М. Пападопулос
Желтая карточка
П. Польчак
Желтая карточка
М. Янкуловски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
6
Марек Янкуловски
ЛЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
12
Зденек Поспех
ПЗ
13
Ярослав Плашил
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
17
Томаш Хюбшман
ЦП
15
Милан Барош
ЦФ
0
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Польша
1
Войцех Ковалевски
ВР
3
Северин Ганцарчик
ЛЗ
0
Петр Польчак
ЦЗ
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
13
Аркадиуш Гловацки
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Мариуш Левандовски
ЦП
10
Людовик Обраньяк
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
17
Иренеуш Йелень
ЦФ
20
Мацей Ивански
ЦФ
Главный тренер
Лео Бенхаккер
Чехия
14
Давид Яролим
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
8
Иржи Штайнер
ЦФ
Польша
17
Славомир Пешко
ЛП
14
Давид Янчик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
3-2-3-2
1
Чех
11
Пудил
6
Сивок
4
Хубник
6
Янкуловски
12
Поспех
13
Плашил
10
Росицки
17
Хюбшман
0
Пападопулос
15
Барош
4-4-2
1
Ковалевски
0
Польчак
7
Ржежничак
13
Гловацки
3
Ганцарчик
16
Блащиковски
6
Левандовски
10
Обраньяк
11
Гросицки
20
Ивански
17
Йелень
10
Росицки
14
Яролим
14
Яролим
10
Росицки
0
Пападопулос
7
Нецид
7
Нецид
0
Пападопулос
11
Пудил
8
Штайнер
8
Штайнер
11
Пудил
11
Гросицки
14
Янчик
14
Янчик
11
Гросицки
16
Блащиковски
17
Пешко
17
Пешко
16
Блащиковски
17
Йелень
9
Левандовски
9
Левандовски
17
Йелень
Остались в запасе
Чехия
Польша
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Лео Бенхаккер
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Иван Гашек
Главный тренер
Лео Бенхаккер
Статистика матча Чехия - Польша
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 3 тур
Чехия
0 : 3
25.06.2026
Мексика
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:25 (прямая)
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