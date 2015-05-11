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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хаммарбю - Сундсвалль
Хаммарбю - Сундсвалль: обзор матча 11 мая 2015
Хаммарбю
11.05.2015, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
1 : 2
Завершен
Сундсвалль
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хаммарбю - Сундсвалль
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0
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0
Матчи команд
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
- : -
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Мьеллбю
0 : 2
25.10.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Хальмстад
0 : 1
18.10.2026
Хаммарбю
Сундсвалль
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
4 : 2
31.10.2015
Сундсвалль
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хэкен
3 : 1
19.10.2015
Сундсвалль
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сундсвалль
2 : 1
03.10.2015
Гефле
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
3 : 2
28.09.2015
Сундсвалль
Информация о матче
Стадион:
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