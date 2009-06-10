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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Казахстан
Украина - Казахстан: обзор матча 10 июня 2009
Украина
10.06.2009, среда, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 8 тур
2 : 1
Завершен
Казахстан
33'
С. Назаренко
48'
С. Назаренко
19'
Т. Нусербаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Казахстан
Замена
М. Калиниченко
️️️️
Р. Ротань
Замена
Е. Аверченко
️️️️
В. Эрбес
Замена
Ф. Ирисметов
️️️️
А. Киров
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Воронин
Замена
А. Травин
️️️️
Т. Нусербаев
ГОЛ! 2:1!
С. Назаренко
Пас отдал
А. Милевский
Желтая карточка
С. Назаренко
ГОЛ! 1:1!
С. Назаренко
Желтая карточка
Т. Нусербаев
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Нусербаев
Пас отдал
Ж. Кукеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Станислав Богуш
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Руслан Ротань
ЛП
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Сергей Назаренко
АП
18
Алексей Гай
ПП
15
Артем Милевский
ЦФ
10
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
6
Андрей Карпович
ЛЗ
3
Александр Кислицын
ЦЗ
5
Ренат Абдулин
ЦЗ
2
Александр Киров
ПЗ
21
Жамбыл Кукеев
ЛП
8
Сергей Скорых
ЦП
17
Вячеслав Эрбес
ЦП
17
Танат Нусербаев
ПП
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
23
Юрий Логвиненко
ЦФ
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
15
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Максим Калиниченко
ЦП
14
Евгений Левченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Казахстан
18
Марат Мукашев
ВР
12
Фархадбек Ирисметов
ЛЗ
2
Илья Фомичев
ЦЗ
16
Сабырхан Ибраев
ЦП
13
Денис Малинин
ЦП
11
Евгений Аверченко
ЦП
15
Андрей Травин
ЦП
4-1-2-1-2
1
Богуш
13
Шевчук
6
Русол
5
Чигринский
16
Мандзюк
4
Тимощук
14
Ротань
18
Гай
18
Назаренко
10
Воронин
15
Милевский
4-4-2
12
Мокин
2
Киров
3
Кислицын
5
Абдулин
6
Карпович
17
Нусербаев
8
Скорых
17
Эрбес
21
Кукеев
23
Логвиненко
20
Хижниченко
14
Ротань
15
Калиниченко
15
Калиниченко
14
Ротань
10
Воронин
11
Селезнев
11
Селезнев
10
Воронин
17
Эрбес
11
Аверченко
11
Аверченко
17
Эрбес
17
Нусербаев
15
Травин
15
Травин
17
Нусербаев
2
Киров
12
Ирисметов
12
Ирисметов
2
Киров
Остались в запасе
Украина
Казахстан
12
Андрей Пятов
ВР
15
Григорий Ярмаш
ПЗ
14
Евгений Левченко
ЦП
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
16
Сабырхан Ибраев
ЦП
18
Марат Мукашев
ВР
13
Денис Малинин
ЦП
2
Илья Фомичев
ЦЗ
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
15
Григорий Ярмаш
ПЗ
14
Евгений Левченко
ЦП
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Остались в запасе
16
Сабырхан Ибраев
ЦП
18
Марат Мукашев
ВР
13
Денис Малинин
ЦП
2
Илья Фомичев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Украина - Казахстан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Бруну Пайшау
(Сетубал)
Помощники судьи:
Жозе Рамалью
Серафим Ногейра (оба - Португалия)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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