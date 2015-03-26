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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд - Сингапур
Таиланд - Сингапур: обзор матча 26 марта 2015
Таиланд
26.03.2015, четверг, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Сингапур
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Таиланд - Сингапур
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 0
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
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Гонконг
1 : 2
18.11.2025
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