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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Либертад - Эстудиантес
Либертад - Эстудиантес: обзор матча 13 марта 2015
Либертад
13.03.2015, пятница, 01:45
Кубок Либертадорес, группа 7, 3 тур
1 : 0
Завершен
Эстудиантес
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Статистика матча Либертад - Эстудиантес
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Матчи команд
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Парагвай. Примера, 20 тур
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- : -
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Либертад
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24.10.2026
Спортиво Лукеньо
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Спортиво Триниденс
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19.10.2026
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