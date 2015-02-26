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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Эстудиантес - Барселона Г
Эстудиантес - Барселона Г: обзор матча 26 февраля 2015
Эстудиантес
26.02.2015, четверг, 01:45
Кубок Либертадорес, группа 7, 1 тур
3 : 0
Завершен
Барселона Г
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Статистика матча Эстудиантес - Барселона Г
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0
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Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
- : -
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Аукас
0 : 4
26.10.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Барселона Г
1 : 1
19.10.2026
Универсидад Католика
Эквадор. Лига Про, 2 тур
ЛДУ
2 : 1
12.10.2026
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