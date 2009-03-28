Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Лихтенштейн
Германия - Лихтенштейн: обзор матча 28 марта 2009
Германия
28.03.2009, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 4, 5 тур
4 : 0
Завершен
Лихтенштейн
4'
М. Баллак
9'
М. Янсен
49'
Б. Швайнштайгер
50'
Л. Подольски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Лихтенштейн
Замена
С. Рольфес
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Марин
️️️️
Т. Хитцльшпергер
Замена
Р. Бек
️️️️
Т. Бек
Замена
П. Хельмес
️️️️
Р. Энке
ГОЛ! 4:0!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Гомес
ГОЛ! 3:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Л. Подольски
Желтая карточка
Т. Бек
Желтая карточка
Р. Рорер
ГОЛ! 2:0!
М. Янсен
ГОЛ! 1:0!
М. Баллак
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Роберт Энке
ВР
0
Филипп Лам
ЛЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
5
Сердар Таски
ЦЗ
2
Андреас Бек
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
13
Михаэль Баллак
ЦП
15
Томас Хитцльшпергер
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ПП
23
Марио Гомес
ЦФ
10
Лукас Подольски
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
0
Ив Эри
ЛЗ
3
Михаэль Штоклаза
ЦЗ
6
Мартин Штокласа
ЦЗ
15
Франц-Йозеф Фогт
ПЗ
14
Рафаэль Рорер
ЛП
5
Андреас Герстер
ЦП
8
Ронни Бюхель
ЦП
2
Марко Ритцбергер
ПП
10
Марио Фрик
ЦФ
9
Томас Бек
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Германия
12
Тим Визе
ВР
2
Марсель Шефер
ЛЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Симон Рольфес
ЦП
21
Марко Марин
АП
9
Патрик Хельмес
ЦФ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
7
Бенжамин Фишер
ЛЗ
16
Рожер Бек
ЦП
17
Штефан Бюхель
ЦП
0
Кристоф Бидерманн
ЦП
4-4-2
1
Энке
0
Лам
0
Мертезакер
5
Таски
2
Бек
7
Янсен
13
Баллак
15
Хитцльшпергер
7
Швайнштайгер
10
Подольски
23
Гомес
4-4-2
0
Йеле
15
Фогт
3
Штоклаза
6
Штокласа
0
Эри
2
Ритцбергер
5
Герстер
8
Бюхель
14
Рорер
9
Бек
10
Фрик
7
Швайнштайгер
7
Рольфес
7
Рольфес
7
Швайнштайгер
15
Хитцльшпергер
21
Марин
21
Марин
15
Хитцльшпергер
1
Энке
9
Хельмес
9
Хельмес
1
Энке
9
Бек
16
Бек
16
Бек
9
Бек
Остались в запасе
Германия
Лихтенштейн
12
Тим Визе
ВР
2
Марсель Шефер
ЛЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
17
Штефан Бюхель
ЦП
0
Кристоф Бидерманн
ЦП
1
Бенджамин Бюхель
ВР
7
Бенжамин Фишер
ЛЗ
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Остались в запасе
12
Тим Визе
ВР
2
Марсель Шефер
ЛЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
9
Штефан Кисслинг
ЦФ
Остались в запасе
17
Штефан Бюхель
ЦП
0
Кристоф Бидерманн
ЦП
1
Бенджамин Бюхель
ВР
7
Бенжамин Фишер
ЛЗ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Ханс-Петер Цаугг
Статистика матча Германия - Лихтенштейн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Новости команд
Все
Германия
Лихтенштейн
Клопп раскрыл, за кого будет болеть в Эль Класико
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Клопп остался доволен ничьей Германии с Грецией
5 октября
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
4 октября
Греция – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Клопп раскрыл, за кого будет болеть в Эль Класико
22 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Клопп остался доволен ничьей Германии с Грецией
5 октября
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
4 октября
Греция – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Азербайджан – Лихтенштейн: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Лига наций. Норвегия справилась с Данией благодаря дублю Холанда и другие результаты
24 сентября
1
Лихтенштейн – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Лихтенштейн – Литва: кто победит в матче 1 тура Лиги наций 2026/2027
23 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+