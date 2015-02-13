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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Оренбург - Сахалин
Оренбург - Сахалин: обзор матча 13 февраля 2015
Оренбург
13.02.2015, пятница, 17:15
Россия. Кубок ФНЛ, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сахалин
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Статистика матча Оренбург - Сахалин
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Матчи команд
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12.10.2024
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