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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Балтика - Волга
Балтика - Волга: обзор матча 14 февраля 2015
Балтика
14.02.2015, суббота, 19:45
Россия. Кубок ФНЛ, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Волга
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