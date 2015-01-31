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Судьи
Главный судья:
Бернар Камиль

Конго - ДР Конго

31.01.2015, Суббота, 19:00 мск Бата, стадион Эстадио де Бата Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Конго - ДР Конго
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