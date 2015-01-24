Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Мидлсбро
Манчестер Сити - Мидлсбро: обзор матча 24 января 2015
Манчестер Сити
24.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 4 раунд
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
53'
П. Бэмфорд
90+3'
Кике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Мидлсбро
90'
+4
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
П. Бэмфорд
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Кике
Пас отдал
П. Бэмфорд
87'
Замена
Кике
️️️️
Й. Фоссен
82'
Замена
А. Рич
️️️️
Л. Томлин
Замена
Э. Джеко
️️️️
Фернандо
79'
71'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
Фернандиньо
70'
Замена
Фернандиньо
️️️️
С. Йоветич
67'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Х. Навас
66'
53'
ГОЛ! 0:1!
П. Бэмфорд
Желтая карточка
В. Компани
51'
50'
Желтая карточка
Д. Айяла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
28
Дедрик Боята
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ПЗ
37
Альберт Адома
ЛП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ПП
17
Ли Томлин
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Мидлсбро
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
19
Кике
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Кабальеро
16
Навас
2
Демичелис
4
Компани
11
Коларов
5
Фернандо
28
Боята
20
Милнер
21
Сильва
9
Йоветич
10
Агуэро
4-4-2
25
Мехиас
4
Уайтхэд
23
Гибсон
4
Айяла
32
Фрэнд
45
Бэмфорд
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
37
Адома
9
Фоссен
17
Томлин
16
Навас
8
Лэмпард
8
Лэмпард
16
Навас
9
Йоветич
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
9
Йоветич
5
Фернандо
10
Джеко
10
Джеко
5
Фернандо
17
Томлин
3
Рич
3
Рич
17
Томлин
45
Бэмфорд
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
45
Бэмфорд
9
Фоссен
19
Кике
19
Кике
9
Фоссен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Мидлсбро
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Манчестер Сити - Мидлсбро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Мидлсбро
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
15 ноября
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
15 ноября
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
В «Реале» все больше уверены в трансфере Холанда
Вчера, 16:49
2
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
Банки отказываются работать с «Манчестер Сити»
15 ноября
3
«Хотели посвятить победу Роналду»: Диаш – после 1:4 от Дании
15 ноября
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+