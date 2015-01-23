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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кембридж Юнайтед - Манчестер Юнайтед
Кембридж Юнайтед - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 января 2015
Кембридж Юнайтед
23.01.2015, пятница, 22:55
Англия. Кубок, 4 раунд
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Кембридж Юнайтед - Манчестер Юнайтед
86'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Д. Блинд
Замена
Л. Чедвик
️️️️
Л. Хьюз
77'
Желтая карточка
К. Макгихан
69'
67'
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Феллайни
66'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Д. Уилсон
64'
Желтая карточка
Д. Уилсон
Замена
Х. Данк
️️️️
С. Кайкай
53'
25'
Желтая карточка
М. Феллайни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
1
Крис Данн
ВР
3
Грег Тейлор
ЛЗ
18
Майкл Нельсон
ЦЗ
4
Джош Коулсон
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ПЗ
7
Райан Дональдсон
ЛП
8
Томас Чампион
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
21
Лиам Хьюз
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Кембридж Юнайтед
1
Уилл Норрис
ВР
6
Иан Миллер
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
22
Люк Чедвик
ЛП
11
Харрисон Данк
ЦП
15
Робби Симпсон
АП
32
Райан Бёрд
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-4-2
1
Данн
3
Тейлор
18
Нельсон
4
Коулсон
2
Тейт
7
Дональдсон
8
Чампион
8
Макгихан
21
Хьюз
11
Кайкай
19
Эллиотт
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
16
Кэррик
4
Джонс
5
Рохо
17
Блинд
25
Валенсия
25
Феллайни
11
Ди Мария
24
Янузай
21
Уилсон
9
Фалькао
11
Кайкай
11
Данк
11
Данк
11
Кайкай
21
Хьюз
22
Чедвик
22
Чедвик
21
Хьюз
17
Блинд
23
Шоу
23
Шоу
17
Блинд
25
Феллайни
21
Эррера
21
Эррера
25
Феллайни
21
Уилсон
32
ван Перси
32
ван Перси
21
Уилсон
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6
Иан Миллер
ЦЗ
32
Райан Бёрд
ЦФ
1
Уилл Норрис
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
15
Робби Симпсон
АП
Главный тренер
Ричард Мани
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
6
Иан Миллер
ЦЗ
32
Райан Бёрд
ЦФ
1
Уилл Норрис
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
15
Робби Симпсон
АП
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Эбби Стэдиум
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