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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бастия - Лилль
Бастия - Лилль: обзор матча 03 января 2015
Бастия
03.01.2015, суббота, 22:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бастия - Лилль
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0
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