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Расписание матчей
Испания. Кубок
Хетафе - Альмерия
Хетафе - Альмерия: обзор матча 14 января 2015
Хетафе
14.01.2015, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Альмерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хетафе - Альмерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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