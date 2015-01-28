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Гвинея - Мали

28.01.2015, Среда, 21:00 мск Монгомо, стадион Эстадио де Монгомо Кубок Африканских Наций, 3 тур Гвинея - Мали
Товарищеские матчи. Сборные 2014

25 мая, воскресенье 20:00 Мали 1:2 Гвинея
Кубок Африканских Наций 2012, группа D
Групповой раунд, 1 тур
24 января, вторник 23:00 Мали 1:0 Гвинея
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кот-д'Ивуар 3 1 2 0 3:2 +1 5
2. Мали 3 0 3 0 3:3 0 3
3. Гвинея 3 0 3 0 3:3 0 3
4. Камерун 3 0 2 1 2:3 -1 2
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