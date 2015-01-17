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Судьи
Главный судья:
Бакари Гассама (Банжул)

Экваториальная Гвинея - Конго

17.01.2015, Суббота, 19:00 мск Бата, стадион Эстадио де Бата Кубок Африканских Наций, 1 тур Экваториальная Гвинея - Конго
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Конго 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Экв. Гвинея 3 1 2 0 3:1 +2 5
3. Габон 3 1 0 2 2:3 -1 3
4. Буркина-Фасо 3 0 1 2 1:4 -3 1
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