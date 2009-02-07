Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Сток Сити
Сандерленд - Сток Сити: обзор матча 07 февраля 2009
Сандерленд
07.02.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
78'
К. Джонс
90'
Д. Хили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Сток Сити
ГОЛ! 2:0!
Д. Хили
Пас отдал
К. Джонс
Замена
Д. Хили
️️️️
Р. Фуллер
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Шоукросс
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 1:0!
К. Джонс
Пас отдал
Э. Рид
Замена
️️️️
Э. Уилкинсон
Красная карточка
М. Этерингтон
Желтая карточка
Д. Коллинс
Желтая карточка
С. Диао
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Сиссе
Замена
И. Сонко
️️️️
Э. Рид
Замена
️️️️
С. Мальбранк
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сандерленд
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Сток Сити
3
Дэнни Пью
ЛЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
7
Анри Камара
ЦФ
3-2-3-2
13
Фулоп
4
Коллинс
3
МакКартни
35
Фердинанд
15
Ричардсон
27
Бардсли
11
Рид
4
Уайтхэд
10
Мальбранк
9
Джонс
12
Сиссе
4-3-1-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
25
Файе
17
Шоукросс
12
Келли
15
Диао
12
Уилэн
26
Этерингтон
0
Крессуэлл
44
Битти
19
Фуллер
Фуллер
15
Хили
15
Хили
Фуллер
Шоукросс
9
Мерфи
9
Мерфи
Шоукросс
Рид
31
Сонко
31
Сонко
Рид
Сиссе
7
Камара
7
Камара
Сиссе
Остались в запасе
Сандерленд
Сток Сити
Главный тренер
Рики Сбраджиа
3
Дэнни Пью
ЛЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
Остались в запасе
3
Дэнни Пью
ЛЗ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сандерленд - Сток Сити
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роб Стайлс
(Уотерловилл)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Посещаемость:
38350 из 49000 зрителей (78%)
Новости команд
Все
Сандерленд
Сток Сити
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+