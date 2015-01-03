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Расписание матчей
Англия. Кубок
Миллуолл - Брэдфорд Сити
Миллуолл - Брэдфорд Сити: обзор матча 03 января 2015
Миллуолл
03.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 3 раунд
3 : 3
Завершен
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Миллуолл - Брэдфорд Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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0 : 3
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2 : 0
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0 : 0
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0 : 0
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Англия. Первая лига, 11 тур
Брэдфорд Сити
2 : 0
17.10.2026
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