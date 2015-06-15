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Судьи
Главный судья:
Хоэль Агилар (Сан-Сальвадор)

Эквадор - Боливия

15.06.2015, Понедельник, 23:59 мск Вальпараисо, стадион Элиас Фигероа Кубок Америки, 2 тур Эквадор - Боливия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

7 сентября, воскресенье 04:00 Боливия 0:4 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
16 тур
10 сентября, вторник 23:59 Боливия 1:1 Эквадор
7 тур
8 сентября, суббота 01:00 Эквадор 1:0 Боливия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чили 3 2 1 0 10:3 +7 7
2. Боливия 3 1 1 1 3:7 -4 4
3. Эквадор 3 1 0 2 4:6 -2 3
4. Мексика 3 0 2 1 4:5 -1 2
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