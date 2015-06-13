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Судьи
Главный судья:
Хосе Арготе (Маракайбо)

Уругвай - Ямайка

13.06.2015, Суббота, 22:00 мск Антофагаста, стадион Рехиональ Кальво и Баскуньян Кубок Америки, 1 тур Уругвай - Ямайка
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Парагвай 3 1 2 0 4:3 +1 5
3. Уругвай 3 1 1 1 2:2 0 4
4. Ямайка 3 0 0 3 0:3 -3 0
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