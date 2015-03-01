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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Понферрадина
Альбасете - Понферрадина: обзор матча 01 марта 2015
Альбасете
01.03.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 27 тур
2 : 1
Завершен
Понферрадина
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Статистика матча Альбасете - Понферрадина
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Матчи команд
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Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
- : -
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16.11.2026
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1 : 3
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25.10.2026
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1 : 1
05.12.2024
Кастельон
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0 : 0
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Информация о матче
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