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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Арсенал - Оренбург
Арсенал - Оренбург: обзор матча 03 марта 2015
Арсенал
03.03.2015, вторник, 18:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Оренбург
112'
И. Коронов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Оренбург
120'
+1
Желтая карточка
А. Кобялко
Желтая карточка
А. Зотов
114'
112'
ГОЛ! 0:1!
И. Коронов
Пас отдал
Х. Аппаев
Замена
С. Маслов
️️️️
А. Хагуш
99'
75'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Ф. Васиев
68'
Замена
С. Бреев
️️️️
М. Шогенов
Замена
Д. Смирнов
️️️️
С. Кузнецов
67'
15'
Замена
А. Друзин
️️️️
Д. Андреев
14'
Травма
Д. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
(К)
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
21
Александр Зотов
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
19
Евгений Осипов
ОП
18
Младен Кашчелан
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
(К)
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Владимир Полуяхтов
ПЗ
10
Владимир Парняков
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
92
Андрей Налетов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-2-3-1
1
Филимонов
8
Тесак
18
Сухарев
23
Калешин
14
Хагуш
90
Лях
19
Осипов
21
Зотов
18
Кашчелан
10
Кузнецов
48
Кутьин
4-1-4-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
15
Андреев
58
Ойеволе
26
Васиев
8
Афонин
14
Коронов
84
Воробьев
8
Шогенов
10
Парняков
14
Аппаев
10
Кузнецов
24
Смирнов
24
Смирнов
10
Кузнецов
14
Хагуш
14
Маслов
14
Маслов
14
Хагуш
15
Андреев
30
Друзин
30
Друзин
15
Андреев
8
Шогенов
23
Бреев
23
Бреев
8
Шогенов
26
Васиев
22
Кобялко
22
Кобялко
26
Васиев
Остались в запасе
Арсенал
Оренбург
82
Ян Муха
ВР
92
Андрей Налетов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
10
Владимир Корытько
ПП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
6
Айзат Садыков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
92
Андрей Налетов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
10
Владимир Корытько
ПП
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Арсенал - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арсенал
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