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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Мальорка
Тенерифе - Мальорка: обзор матча 22 ноября 2014
Тенерифе
22.11.2014, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 14 тур
0 : 0
Завершен
Мальорка
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Матчи команд
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Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
- : -
21.11.2026
Мальорка
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11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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