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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ницца - Метц
Ницца - Метц: обзор матча 29 октября 2014
Ницца
29.10.2014, среда, 20:30
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
3 : 3
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Метц
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ницца - Метц
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
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17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
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12.10.2026
Метц
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