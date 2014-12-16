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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Лас-Пальмас
Сельта - Лас-Пальмас: обзор матча 16 декабря 2014
Сельта
16.12.2014, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сельта - Лас-Пальмас
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0
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0
Матчи команд
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