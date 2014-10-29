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Расписание матчей
Испания. Кубок
Корнелья - Реал
Корнелья - Реал: обзор матча 29 октября 2014
Корнелья
29.10.2014, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 4
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Корнелья - Реал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Корнелья
Испания. Кубок, 1 раунд
Талавера
2 : 0
01.12.2021
Корнелья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Корнелья
0 : 2
21.01.2021
Барселона
Испания. Кубок, 1/32 финала
Корнелья
1 : 0
06.01.2021
Атлетико
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марино
0 : 1
17.12.2020
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Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал
5 : 0
02.12.2014
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Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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АЕК
2 : 3
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Испания. Примера, 11 тур
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0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де ла виа Ферриа
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