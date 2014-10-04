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Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Спортинг
Лас-Пальмас - Спортинг: обзор матча 04 октября 2014
Лас-Пальмас
04.10.2014, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 1
Завершен
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Статистика матча Лас-Пальмас - Спортинг
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Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
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Спортинг
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5 октября
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22 сентября
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31 августа
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13 июля
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Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
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«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
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