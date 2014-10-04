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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Жирона - Понферрадина
Жирона - Понферрадина: обзор матча 04 октября 2014
Жирона
04.10.2014, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 7 тур
3 : 0
Завершен
Понферрадина
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Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
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Испания. Сегунда, 13 тур
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