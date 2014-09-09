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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт - Бахрейн
Кувейт - Бахрейн: обзор матча 09 сентября 2014
Кувейт
09.09.2014, вторник, 19:20
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Бахрейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кувейт - Бахрейн
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 2
05.06.2026
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Кубок арабских наций, 3 тур
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3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
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Бахрейн
3 : 1
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