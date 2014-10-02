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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Торино - Копенгаген
Торино - Копенгаген: обзор матча 02 октября 2014
Торино
02.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Копенгаген
90+4'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Копенгаген
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Квальярелла
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
М. Антонссон
82'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Клаудемир
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Амаури
78'
Желтая карточка
К. Молинаро
77'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Д. Мартинес
72'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Санчес Миньо
69'
68'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Р. Гисласон
61'
Желтая карточка
Р. Гисласон
58'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Б. Кадрии
Желтая карточка
М. Бенасси
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
19
Рюрик Гисласон
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
27
Томас Делэни
ОП
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
3-2-3-2
1
Жилле
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
3
Молинаро
36
Дармиан
14
Санчес Миньо
14
Гацци
24
Бенасси
11
Амаури
77
Мартинес
3-2-3-2
1
Андерсен
12
Амарти
25
Занка
15
Антонссон
2
Хогли
19
Бенгтссон
19
Гисласон
9
Кадрии
6
Клаудемир
10
Туту
14
Корнелиус
14
Санчес Миньо
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
14
Санчес Миньо
11
Амаури
9
Ларрондо
9
Ларрондо
11
Амаури
77
Мартинес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
77
Мартинес
6
Клаудемир
27
Делэни
27
Делэни
6
Клаудемир
19
Гисласон
20
Качаниклич
20
Качаниклич
19
Гисласон
9
Кадрии
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
9
Кадрии
Остались в запасе
Торино
Копенгаген
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
16
Стив Де Риддер
ЦФ
1
Йохан Виланд
ВР
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Остались в запасе
16
Стив Де Риддер
ЦФ
1
Йохан Виланд
ВР
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Торино - Копенгаген
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Стадио Олимпико
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