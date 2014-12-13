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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Генчлербирлиги
Акхисар Беледиеспор - Генчлербирлиги: обзор матча 13 декабря 2014
Акхисар Беледиеспор
13.12.2014, суббота, 17:00
Турция. Супер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Генчлербирлиги
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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