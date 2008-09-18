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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Динамо Брл
Волга - Динамо Брл: обзор матча 18 сентября 2008
Волга
18.09.2008, четверг, 00:00
Россия. Первый дивизион, 34 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Брл
Матч
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Статистика матча Волга - Динамо Брл
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0
0
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0
0
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
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Кубок России: шансы «Волги Ульяновск» и «Чертаново» на победу в матче 6 раунда
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«Динамо Барнаул» – «Иртыш»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
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