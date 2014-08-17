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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дармштадт - Вольфсбург
Дармштадт - Вольфсбург: обзор матча 17 августа 2014
Дармштадт
17.08.2014, воскресенье, 22:30
Германия. Кубок, 1 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дармштадт - Вольфсбург
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0
0
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0
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