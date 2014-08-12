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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Милтон Кинс Донс - Уимблдон
Милтон Кинс Донс - Уимблдон: обзор матча 12 августа 2014
Милтон Кинс Донс
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
3 : 1
Завершен
Уимблдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Уимблдон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
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Уимблдон
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2 : 1
31.10.2026
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Уимблдон
Информация о матче
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Милтон Кинс Донс
Уимблдон
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