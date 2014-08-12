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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Чарльтон - Колчестер Юнайтед
Чарльтон - Колчестер Юнайтед: обзор матча 12 августа 2014
Чарльтон
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
4 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чарльтон - Колчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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2 : 0
24.10.2026
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1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 11 тур
Колчестер Юнайтед
0 : 0
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Эксетер Сити
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