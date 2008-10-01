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Анортосис - Панатинаикос
Анортосис - Панатинаикос: обзор матча 01 октября 2008
Анортосис
01.10.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 2 тур
3 : 1
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Анортосис - Панатинаикос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
- : -
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Анортосис
1 : 3
11.10.2026
Пафос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Помощники судьи:
Ари Бринк
Дж. Ф. Олде-Олтхоф (оба - Голландия)
Делегат:
Свейн Йоханнесен (Норвегия)
Стадион:
Антонис Пападопулос
Посещаемость:
9000 из 9782 зрителей (92%)
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