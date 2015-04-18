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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Брайтон
Уиган Атлетик - Брайтон: обзор матча 18 апреля 2015
Уиган Атлетик
18.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпион-Лига, 44 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Уиган Атлетик - Брайтон
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0
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Матчи команд
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Манчестер Сити
2 : 2
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Брайтон
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2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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