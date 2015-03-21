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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
Хаддерсфилд Таун - Фулхэм: обзор матча 21 марта 2015
Хаддерсфилд Таун
21.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 39 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
Матч
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Таблица
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Фулхэм
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
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0 : 1
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Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
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Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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