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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Рединг
Чарльтон - Рединг: обзор матча 21 марта 2015
Чарльтон
21.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 39 тур
3 : 2
Завершен
Рединг
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Статистика матча Чарльтон - Рединг
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