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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Брайтон
Кардифф - Брайтон: обзор матча 10 февраля 2015
Кардифф
10.02.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпион-Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Брайтон
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Личные встречи
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Статистика матча Кардифф - Брайтон
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Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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5 : 4
07.11.2026
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3 : 3
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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2 : 0
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
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Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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