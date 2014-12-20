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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 20 декабря 2014
Фулхэм
20.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фулхэм - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
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1 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
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24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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