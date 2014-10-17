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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Лидс
Ротерхэм - Лидс: обзор матча 17 октября 2014
Ротерхэм
17.10.2014, пятница, 22:45
Англия. Чемпион-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
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Статистика матча Ротерхэм - Лидс
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Информация о матче
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